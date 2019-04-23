Вибори президента: ЦВК залишилося опрацювати 0,01% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 99,99% електронних протоколів дільничних виборчих комісій у другому турі виборів президента.
За цими даними, шоумен Володимир Зеленський перемагає чинного президента Петра Порошенка, набираючи 73,22% голосів виборців. За Порошенка проголосували 24,45% виборців.
Всього свої голоси віддали 18 490 661 виборців.
Недійсними визнали 2,31% бюлетенів.
ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.
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