ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом від «Голосу»

Центральна виборча комісія 9 червня повідомила про реєстрацію народного депутата.

На засіданні у вівторок ЦВК розглянула заяву й документи Миколи Давидюка та зареєструвала його народним депутатом від партії «Голос» за результатами парламентських виборів 2019 року.

«Микола Давидюк був включений до виборчого списку цієї партії під № 27. Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України», – йдеться в повідомленні.

ЦВК 1 червня визнала народними депутатами Миколу Давидюка та Андрія Левуса. Давидюк увійде до парламенту від «Голосу» замість Володимира Цабаля. Верховна Рада припинила повноваження Цабаля 27 травня.