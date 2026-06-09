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Новини | Політика

ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом від «Голосу»

Микола Давидюк (на фото) увійде до парламенту від «Голосу» замість Володимира Цабаля
Микола Давидюк (на фото) увійде до парламенту від «Голосу» замість Володимира Цабаля

Центральна виборча комісія 9 червня повідомила про реєстрацію народного депутата.

На засіданні у вівторок ЦВК розглянула заяву й документи Миколи Давидюка та зареєструвала його народним депутатом від партії «Голос» за результатами парламентських виборів 2019 року.

«Микола Давидюк був включений до виборчого списку цієї партії під № 27. Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України», – йдеться в повідомленні.

ЦВК 1 червня визнала народними депутатами Миколу Давидюка та Андрія Левуса. Давидюк увійде до парламенту від «Голосу» замість Володимира Цабаля. Верховна Рада припинила повноваження Цабаля 27 травня.

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