ЦВК визнала Левуса та Давидюка обраними народними депутатами

Центральна виборча комісія 1 червня повідомила про визнання двох нових обраних народних депутатів. Обидва мають протягом 20 днів подати до комісії документи для реєстрації народними депутатами.

Зокрема, Андрій Левус долучиться до Верховної Ради від партії «Європейська солідарність».

ЦВК нагадує, що 26 травня визнала обраним народним депутатом України від «ЄС» Дениса П’ятигорця, проте він подав заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак його визнали таким, який не набув депутатських повноважень.

«Водночас Комісія визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Європейська солідарність» під № 29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», – йдеться в повідомленні.

П’ятигорець мав замінити в Раді Степана Кубіва, про смерть якого стало відомо 18 травня.

Сьогодні ж ЦВК визнала народним депутатом Миколу Давидюка – він увійде до парламенту від «Голосу» замість Володимира Цабаля.

Верховна Рада припинила повноваження Цабаля 27 травня. Давидюк був 27-м у виборчому списку партії на виборах 2019 року.