Процес депортації іноземців із Чехії за повторне умисне скоєння злочинів спрощений – новий закон

Парламент Чехії ухвалив закон, за яким іноземці, що повторно умисно скоїли злочин, можуть бути депортовані з країни за спрощеною процедурою.

«Іноземці, які повторно скоїли злочин, представляють ризик безпеки. У таких випадках маємо діяти безкомпромісно і швидко», – зазначено в новому законі.

Зокрема, суд у справі видворення іноземця за повторно свідомо скоєний кримінальний злочин повинен винести рішення до 90 днів, раніше термін розгляду справи і винесення вердикту не мав часових рамок.

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Депортувати іноземця з країни можна буде вже після третього випадку засудження за повторний кримінальний злочин, а не після чотирьох засуджень, як було раніше, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Новий закон дає право без зволікань депортувати з країни повторно засуджених іноземців за скоєння кримінальних злочинів. Досі процес депортації іноземців міг тривати роками.

У відповідності до нового закону, іноземець матиме право оскаржити рішення Міністерства внутрішніх справ про депортацію в адміністративному суді.

Новий закон спрощує правила в’їзду в країну іноземним громадянам з метою навчання чи наукової праці. Іноземці з країн поза межами ЄС повинні протягом року пройти курси з адаптації й інтеграції, також вивчити мову.