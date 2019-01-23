Іноземці викликають у чехів найменше страху – опитування

Небезпекою «номер один» шестеро чехів з десяти вважають міжнародний тероризм, свідчать результати оприлюдненого 23 січня опитування Центру з вивчення громадської думки (CVVM). Найменший страх у чехів викликають іноземці.

Терористичні групи і терористів-одинаків сприймає як загрозу 61 відсоток чехів і лише вісім відсотків не вважає їх небезпечними. У порівнянні з даними опитування 2016 року число чехів, які вважають тероризм небезпекою для країни, впало на 10 відсотків.

Друге місце посіли міжнародні злочинні угрупування, на третьому місці опинилися біженці, яких сприймає як велику небезпеку для країни 54 відсотки опитаних.

Радикальні релігійні угрупування і рухи зайняли четверте місце, до них як до загрози ставиться близько половини опитаних чехів, ще 30 відсотків вважає їх відносно малою небезпекою, а 14 відсотків взагалі не бачить в них загрози.

26 відсотків чехів вважає небезпекою правий екстремізм, ще 23 відсотки ставиться до закордонної розвідки як до загрози для країни.

Іноземці, які живуть у Чехії, становлять найменшу небезпеку для країни, лише 22 відсотки опитаних сприймають їх як ризик.

Опитування проводив Центр з вивчення громадської думки (CVVM) у листопаді 2018 року. Всього опитали 1 104 людини віком від 15 років.