У «Дії» з’явилася мапа укриттів

У застосунку «Дія» стала доступна мапа укриттів. Завдяки сервісу українці зможуть швидко знайти сховище під час повітряної тривоги, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«У застосунку з’явилася мапа укриттів, тепер кожен українець під час повітряної тривоги зможе швидко знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут», – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що користувачі можуть переглянути рейтинг та фото з укриття, дізнатися, скільки людей воно вміщує та залишити відгук або повідомити, якщо воно зачинене.

«Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю. А щоб не залежати від інтернету та зв’язку, завантажуйте мапу своєї області — і вона завжди буде доступною офлайн», – додають у міністерстві.

З міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. У Мінцифри наголосили, що адреси укриттів у цих регіонах надають органи місцевого самоврядування.

У жовтні минулого року у застосунку «Дія» для українців стала доступною мапа «Пунктів незламності».