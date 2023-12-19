У «Дії» з’явиться інтерактивна мапа укриттів – уряд

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 19 грудня повідомив, що в «Дії» з’явиться інтерактивна карта укриттів.

«Зараз ухвалюємо постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами і підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами. Вся інформація про наявність укриттів буде доступна через «Дію» у вигляді інтерактивної мапи», – сказав Шмигаль.

За його словами, кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або подати свою пропозицію.

Голова уряду також заявив, що насамперед надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках.

«Уряд уже виділив на це 1,5 мільярда гривень. За даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища. Наступного року спрямуємо ще 2,5 млрд грн субвенції для створення безпечних умов нашим дітям», – сказав Шмигаль.

Влітку цього року в Києві внаслідок падіння уламків ракет загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.