Просідання ґрунту під дитсадком у Києві: прокуратура припускає порушення при будівництві укриття

У Києві почалося розслідування просідання будівлі дитячого садка в Шевченківському районі, повідомила столична міська прокуратура 28 грудня.

За повідомленням, правоохоронці відкрили кримінальне провадження про неналежне виконання «ремонтних робіт з облаштування та будівництва укриття на території одного з дитсадків у Києві та можливого заволодіння бюджетними коштами».

Слідство встановило, що Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами публічних закупівель уклало договори на розробку проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі на суми 369 тисяч гривень та понад 1,2 мільйона гривень.

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«Службовими особами Шевченківської РДА та підрядником підписано акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено повну оплату по договору. Водночас, роботи не виконані, а самому об’єкту будівництва заподіяно пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

Відтак 28 грудня на об’єкті будівництва сталося просідання фасаду будівлі дошкільного навчального закладу. За попередніми даними прокуратури, деформацію стін спричинила виїмка ґрунту під будівлею для облаштування споруди цивільного захисту.

Відомство припускає, що причиною могли стати прорахунки при розробці проєктно-кошторисної документації або ухилення підрядниками від проєкту капітального ремонту під час виконання робіт.

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Водночас правоохоронці встановили, що підрядник переміг у ще двох закупівлях, проведених Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА у 2023 році, тоді оплати провели в повному обсязі.

«Вказані обставини можуть свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами Шевченківської РДА, заволодіння коштами підрядником та підроблення виконавчої будівельної документації», – додає прокуратура.

Наразі тривають слідчі дії. Шевченківська РДА та влада Києва наразі не коментували розслідування.

Раніше в грудні стало відомо, що поліція розслідує просідання ґрунту з появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.