У Маріїнському парку Києва демонтували пам’ятник учасникам «січневого повстання 1918 року» – КМДА

У Києві в Маріїнському парку демонтували пам’ятник учасникам «січневого збройного повстання 1918 року», повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.



«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», – сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За даними «Київблагоустрою», пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

9 грудня у центрі Києва демонтували пам’ятник більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) повідомило, що 10 листопада уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україні змінюють назви населених пунктів, вулиць, скверів та парків, а також демонтують пам’ятники та меморіальні дошки, які мають стосунок до РФ чи Радянського Союзу.

В Україні діють закони «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».