В уряді повідомили про зміну процедури переведення дач та садових будинків у житлові

Громадяни, які хочуть перевести дачний чи садовий будинок у житловий, зможуть подати документи в електронній формі. Відповідні зміни схвалив уряд18 серпня.

«Зміни дозволять пришвидшити оформлення відповідної документації щодо переведення дачних чи садових будинків у жилі та уникнути зайвої паперової тяганини», – прокоментувала заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Так, змінами передбачено, що:

подати заяву про переведення садових або дачних будинків у житлові будинки можна особисто або шляхом надсилання рекомендованим листом з описом вкладення (зокрема, через центри надання адміністративних послуг) або в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є власник;

рішення про переведення або про відмову в такому переведенні створюватиметься винятково з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ з присвоєнням реєстраційного номера та підписуватиметься керівником виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради. Якщо у сільській раді виконавчий орган не утворено, то документ підписує сільський голова з накладенням кваліфікованого електронного підпису;

звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам створюватиметься винятково з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Міністрерство розвитку громад та територій раніше повідомило, що нині на порталі «Дія» можна отримати 11 електронних послуг у сфері будівництва.