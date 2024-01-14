У Данії відбувається церемонія передання трону новому монарху

У столиці Данії Копенгагені 14 січня відбувається церемонія передання трону від королеви Маргарет Другої її синові, кронцпринцу Фредеріку.

Королева Данії оголосила про намір зректися престолу в новорічному телезверненні. Вона стала першим за майже 900 років монархом Данії, який відмовився від престолу.

Маргарет Другій 83 роки. Вона була коронована понад пів сотні років тому, 1972 року. Після смерті британської королеви Єлизавети царювання данського монарха стало найдовшим у Європі.

Королева в золотій кареті у супроводі кінноти гвардійського гусарського полку із замку Амалієнборг прибула до парламенту, де підпише зречення. Перед будівлею парламенту зібралися тисячі людей із прапорами Данії.

Монарх у Данії не має реальної влади, не бере участі у формуванні внутрішньої політики. Політичний курс визначає уряд, який призначається обраним парламентом.

Новому королю Данії 55 років. Він зійде на престол під імʼям Фредерік Десятий. Як і його мати, формально він представлятиме на престолі німецьку династію Глюксбургів, хоча за батьківською лінією належить до французької графської гілки Лаборд де Монпеза.