Україна готувалася до війни з грудня 2019 року – Данілов

Україна фактично готувалася до війни із грудня 2019-року. Про це в інтерв’ю польській газеті Wyborcza заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«До війни ми фактично готувалися від грудня 2019-го. Усі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі», – наголошує він.

Водночас, за словами Данілова, Україна не очікувала, що Росія атакуватиме її «одночасно з усіх сторін».

«Атака Білорусі була для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію», – стверджує секретар РНБО.

Раніше в інтерв’ю The Washington Post президент Володимир Зеленський сказав, що керівництво України отримувало інформацію про підготовку наступу Росії з кінця 2021 року, однак вирішило не сіяти паніку в країні. За його словами, через масову еміграцію напередодні повномасштабної війни країна втратила б податкові надходження та не змогла б протистояти агресії армії РФ.

У The Washington Post також стверджують, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що нібито США передали надто мало конкретних розвідданих, які б верифікували інформацію про підготовку російського вторгнення. Така інформація надійшла лише за чотири чи п'ять днів до початку повномасштабної війни.

Читайте також: Через кілька днів після вторгнення Резніков отримував від Шойгу ультиматум – ЗМІ

За даними The Washington Post серйозно погрози сприйняли лише Велика Британія та країни Балтії, а такі європейські лідери, як Макрон і Меркель, не могли повірити, що Путін зважиться на «настільки ірраціональний крок» і вторгнеться в Україну. Нібито не розуміли того, що відбувається, і в Україні.

The Washington Post також навело у своєму розслідуванні фразу президента України, яка нібито прозвучала у розмові з Байденом: «Надайте нам усі розвідувальні дані, які тільки зараз у вас є. Ми будемо боротися, ми захищатимемося, ми зможемо вистояти, але нам потрібна ваша допомога».