Данія придбала завод із виробництва боєприпасів – міністр оборони

Влада Данії досягла угоди щодо придбання заводу з виробництва боєприпасів у Північній Ютландії, розповів міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, повідомляє видання The Local.

Він додав, що завод розглядали для купівлі з березня минулого року як «потенційного постачальника боєприпасів»..

Водночас, Поулсен не підтвердив, що боєприпаси, виготовлені на заводі, будуть відправлені в Україну. Однак він зазначив у заяві для преси, що «російське вторгнення в Україну поставило виробництво боєприпасів у Європі під серйозне навантаження».

Також відомо, що ціна, яку данська держава заплатить за завод, розташований у місті Еллінг у північному муніципалітеті Фредеріксхавн, не розголошується.

«Всебічна критична ситуація ясно дала мені зрозуміти необхідність відновлення виробництва боєприпасів у Данії», – сказав він.

Також Данія надасть понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від країн Євросоюзу.