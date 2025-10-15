Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму в 1,1 мільярда крон, зокрема, 400 мільйонів крон будуть спрямовані на навчання українських військових. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.

Крім того, пакет допомоги охоплює ініціативи, спрямовані на морську сферу та технічне обслуговування танків. Кошти також виділяються на надання палива та підтримку в сфері реабілітації, що здійснюється під егідою НАТО.

«Абсолютно важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України військовою допомогою на всіх рівнях. Тому в рамках пакету допомоги Данія виділяє 1,1 мільярда крон на ініціативи, що підтримують оборону України, починаючи від морського обладнання і закінчуючи навчанням та підготовкою українських солдатів. Ці ініціативи в сукупності сприяють зміцненню бойової потужності України», – зазначає міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Читайте також: Кого готові захищати європейці та в яких країнах найбільше впала підтримка України – опитування

Міноборони країни зауважує, що, окрім вже оголошеного пакету, фінансування у розмірі 1,6 мільярда крон буде спрямовано через фонд для України на безпілотники, боєприпаси та техніку, які замовлять в української оборонної промисловості.

Данія на даний момент надала військової підтримки Україні на суму приблизно 70,3 млрд крон у період з 2022 по 2028 рік.

У 2024 році Україна та Данія запровадили новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ через відшкодування контрактів з українськими виробниками. Цей механізм отримав назву «данська модель». За цією схемою українська сторона формує детальний перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці проводять детальну оцінку спроможностей рекомендованих компаній та аналізують їхній попередній досвід виконання контрактів.

У червні 2025 року на той момент Рустем Умєров повідомив, що оборонна підтримка України за «данською моделлю» протягом року масштабується до 1,3 мільярда євро.