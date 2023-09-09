Суд дав дозвіл на заочне розслідування щодо ексдепутата Кузьміна – ДБР

Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань 8 вересня надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата Рената Кузьміна, повідомляє пресслужба ДБР.

У ДБР повідомили, що в рамках досудового розслідування встановили, що Кузьмін напередодні й після початку повномасштабного вторгнення Росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

«Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їхньою метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці держави», – йдеться в повідомленні.

Ексдепутата, оголошеного у розшук, підозрюють у державній зраді. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

За матеріалами ДБР, у березні цього року суд обрав Кузьміну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження п’ятьох депутатів, зокрема й Кузьміна з нині забороненої партії «ОПЗЖ».

Ренату Кузьміну 5 жовтня 2022 року було повідомлено про підозру у державній зраді.