У ДБР повідомили про 7 обшуків на об’єктах митниці

Слідчі Державного бюро розслідувань 12 серпня проводять 7 санкціонованих обшуків на митницях Державної фіскальної служби, митних постах та відділах митного оформлення, повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За її словами, обшуки тривають в рамках кримінального провадження про ухилення від сплати податків, підроблення документів та зловживання владою.

«Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції України. Досудове розслідування триває», – повідомила Варченко.

У цьому зв’язку вона повідомила про деталі обшуків у волинському управлінні ДФС за фактом викриття «тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами».

«Діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Отже, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості», – повідомила чиновниця.

12 липня Державне бюро розслідувань повідомляло про розслідування можливих незаконних дій топпосадовців Державної фіскальної служби України.



