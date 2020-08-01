ДБР розслідує дії поліції під час спецоперації на Полтавщині

На даний час немає підстав вважати неправомірними дії поліцейських під час спецоперації, в ході якої загинув полтавський нападник, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, яке розслідує обставини загибелі підозрюваного під час затримання.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річного громадянина під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області. Згідно з результатами першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень», – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців зроблять за результатами досудового розслідування.

У поліції раніше повідомили, що чоловік, який брав у заручники поліцейського в Полтаві 23 липня, а потім втік, загинув під час спецоперації силовиків у ніч на 1 серпня. Перед цим, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, він знову погрожував поліції гранатою і взяв у заручники поліцейського.