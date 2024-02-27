У популярній мережі медлабораторій заявили про загрозу зупинки роботи через дії ДБР, у бюро заперечили

У Державному бюро розслідувань з’явилася офіційна заява після повідомлень мережі медичних лабораторій «Сінево» про можливе припинення діяльності. У ДБР кажуть, що розслідування не перешкоджає роботі медичного підприємства.

«Після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало і не виникає й сьогодні», – вважають у ДБР.

У заяві не вказана назва компанії, проте з інформації зрозуміло, що мова йде про мережу медичних лабораторій, яка раніше поширила повідомлення про те, що буде змушена припинити роботу через дії правоохоронних органів.

«Внаслідок безпідставного і протизаконного арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії «Сінево» в Києві, невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність у цій будівлі. А це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій «Сінево» в Україні», – вказано у повідомленні.

Компанія закликала органи влади до «якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії».

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У ДБР нагадали, що розслідування стосується «вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства».

Кримінальне провадження, у рамках якого ДБР наклало арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

У компанії відкидають свою причетність до виведення майна із держвласності, та стверджують, що придбали будівлю у 2010 році у фізичних осіб.