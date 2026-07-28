ДБР: двом військовим «Скелі» повідомили про підозру в жорстокому поводженні з побратимами

Державне бюро розслідувань заявляє, що повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» через жорстоке поводження з побратимами. Як кажуть у ДБР, їх підозрюють у тому, що вони побили й незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині навесні цього року.

За даними слідства, у травні 2026 року на Кіровоградщині двох військових після виписки з лікарні за порушення режиму відправили до медчастини підрозділу.

«Після цього підозрювані вирішили самостійно їх «покарати» за порушення дисципліни. Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання. Один із військовослужбовців втратив свідомість. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки й іншими тілесними ушкодженнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями і гематомами», – йдеться в повідомленні.

У ДБР кажуть, що обох фігурантів затримали, їм оголосили про підозру в катуванні й порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. За цією статтею їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Тепер вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

«Досудове розслідування триває. У межах провадження слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку», – додали в бюро.

У ДБР не називають імен підозрюваних, їхня позиція щодо справи – невідома.

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» раніше опинився у центрі скандалу через розслідування журналістів щодо можливого насильства над військовослужбовцями і небойових втрат у підрозділі. У полку проходять перевірки, тривають розслідування.