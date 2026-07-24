У Офісі військового омбудсмана від нового командування ЗСУ очікують реакції на ситуацію у полку «Скеля»

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що після зміни головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони очікує реакції від нових очільників на ситуацію у штурмовому полку «Скеля». Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.



За її переконанням, рішення щодо подальшої долі полку має ухвалювати нове командування після аналізу ситуації. Водночас вона наголосила, що Офіс військового омбудсмана виявив там факти ймовірної причетності певних військових до правопорушень.



«По деяких з них уже є реалізації, затримані військовослужбовці. Нами встановлено, що вони були причетні до вчинення правопорушень. Ще частина цих військовослужбовців, я думаю, буде заарештована. І буде далі тривати слідство», – розповіла вона в ефірі програми Свобода Live.



Ольга Решетилова визнала, що якби «державна система, включно з правоохоронними органами, діяла швидше, то можна було упередити багато трагедій».

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

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Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за викладеними у медіа фактами.

Повідомлялось, що слідчі ДБР задля перевірки цієї інформації внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.



