ДБР затримало військовослужбовця «Скелі», якому інкримінують побиття двох колег у минулому році

Державне бюро розслідування заявляє про затримання військовослужбовця, який на момент вчинення ймовірних правопорушень проходив службу у полку «Скеля».

Як повідомляє пресслужба бюро, затриманому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області, йдеться про випадки, які сталися у травні та червні минулого року.

Йому повідомили про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану – за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.

У ДБР повідомляють, що перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації «Скелі» прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання, між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.

За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості, потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Як стверджують в ДБР, підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням – молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав завдавати йому ударів руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

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У ДБР зазначають, що окремі кримінальні провадження за фактами побиття військовослужбовців були розпочаті ще до резонансної публікації у медіа. Після оприлюднення нових відомостей слідчі ДБР аналізують нові та вже наявні матеріали кримінальних проваджень, у межах яких перевіряють усі можливі факти протиправного поводження у підрозділі.

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

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Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за викладеними у медіа фактами.

Повідомлялось, що слідчі ДБР задля перевірки цієї інформації внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

7 липня представники ДБР прийшли з з обшуками до власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES та акціонера «Бабеля» Олексія Бабенка. Справа стосується можливого завищення цін на дрони. Розслідується заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі БПЛА на майже 7 млрд грн, заявили в Офісі генерального прокурора.

«У межах кримінального провадження правоохоронці розслідують можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання безпілотних літальних апаратів для потреб сектору безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні ОГПУ.

Як зазначає «Бабель», Бабенко проходить як свідок, він стверджує, що вартість FPV-дронів компанії приблизно на 20% нижча, ніж на ринку безпілотників

Бабенко не вважає, що штурмовий полк «Скеля», про катування і смерті в якому «Бабель» випустив розслідування, причетний до обшуків. За словами Бабенка, це виглядає «як умисний наїзд»: «Хтось хотів просунути свої дрібні інтереси й трохи перестарався».



