ДБР: суд взяв під варту двох військових «Скелі», яких підозрюють у катуванні побратимів

Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права внесення застави двох військовослужбовців медичної роти полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні побратимів. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Йдеться про 28-річного санітарного інструктора медичної роти військової частини та 29-річного діловода.

Як пише Суспільне-Кропивницький, підозрюваний 28-річний чоловік провину не визнав, сказавши, що його обмовили потерпілі – це людьми з наркотичного залежністю і так мстять йому. Він звинувачення у катуванні відкидає.

Інший фігурант справи – 29-річний діловод – вважає підозру та обвинувачення необґрунтованими.

Обидва просили суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Перший заявив про намір оскаржувати рішення суду щодо запобіжного заходу, другий сказав, що не буде оскаржувати рішення, бо вважає це безперспективним, пише Суспільне.



Днями працівники ДБР повідомили двом військовим полку «Скеля» про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами.

За даними слідства, у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та направили до медичної роти підрозділу, після цього підозрювані вирішили самостійно «покарати» їх за порушення дисципліни.

У ДБР стверджують, що підозрювані завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили їх у господарській будівлі, де продовжили знущання.

«Один із військовослужбовців знепритомнів. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами», – заявили в бюро.

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Командування полку «Скеля» 29 липня засудило «негативні прояви» серед військовослужбовців, висловивши переконання, що їм немає місця в українському війську:

«Ми не заперечуємо, що в підрозділі можуть існувати окремі проблеми. Але ми їх не приховуємо і не толеруємо. Кожен конкретний факт має бути ретельно перевірений, винні – встановлені та притягнуті до відповідальності відповідно до закону».

У червні 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» опинився у центрі скандалу через розслідування журналістів щодо можливого насильства над військовослужбовцями і небойових втрат у підрозділі. У полку проходять перевірки, тривають розслідування.







