Полк «Скеля» заявив, що співпрацює з ДБР щодо «негативних подій» у підрозділі

Командування полку «Скеля» 29 липня прокоментувало останні повідомлення про ймовірні порушення з боку його військовослужбовців.

«Останнім часом ми бачимо, що інформацію про негативні події, які мали місце у нашому підрозділі, намагаються використовувати у своїх, далеко не шляхетних цілях, як то представники політичних сил, громадські організації, блогери та деякі ЗМІ», – йдеться в зверненні.

Командування полку засудило «негативні прояви» серед військовослужбовців, висловивши переконання, що їм немає місця в українському війську:

«Ми не заперечуємо, що в підрозділі можуть існувати окремі проблеми. Але ми їх не приховуємо і не толеруємо. Кожен конкретний факт має бути ретельно перевірений, винні – встановлені та притягнуті до відповідальності відповідно до закону».

Речник підрозділу вказав на те, що полк виконує завдання на одній із найскладніших ділянках фронту, і закликав не заважати військовим робити свою роботу.





«Що стосується негативних явищ і розслідувань. Сьогодні ми активно співпрацюємо з Державним бюро розслідувань та надаємо слідству всю необхідну допомогу. Ми: командування, особовий склад полку – як ніхто більше зацікавлені у викоріненні негативних явищ», – заявив він.

Водночас, за його словами, в полку тривають внутрішні перевірки, посилюється контроль за діями командирів усіх рівнів, удосконалюються механізми реагування на звернення військових. Представник полку закликав не «ототожнювати можливі протиправні дії окремих людей із тисячами військовослужбовців, які щодня захищають Україну».

Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» через жорстоке поводження з побратимами. За даними ДБР, вони побили й незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині навесні цього року.

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» раніше опинився у центрі скандалу через розслідування журналістів щодо можливого насильства над військовослужбовцями і небойових втрат у підрозділі. У полку проходять перевірки, тривають розслідування.