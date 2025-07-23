ДБР створило слідчу групу для розслідування аварії літака Mirage-2000

Державне бюро розслідувань відкрило досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині – про це відомство заявило 23 липня.

За повідомленням, на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові.

«Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації», – заявляє пресслужба.

Попередньо слідство встановило, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав у безлюдному місці й потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості.

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«Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі. Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу», – повідомляє ДБР.

Справу відкрили за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази та допитали свідків.

Бюро запланувало допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця. Слідство також фокусується на технічному стані літака, дотриманні регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.

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«Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події. Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Повітряні сили повідомили про аварію українського літака-винищувача Mirage-2000, пілоту вдалося катапультуватися. Для встановлення причин авіаційної події командування призначило спеціальну комісію.

Україна отримала від Франції партію літаків-винищувачів Mirage-2000 на початку 2025 року. Уже в березні в Повітряних силах Збройних сил України продемонстрували кадри, як винищувачі Mirage-2000 збивали російські ракети під час повітряної атаки.