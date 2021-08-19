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Співробітника КП підозрюють у завданні бюджету Києва збитків на 6,9 мільйона гривень – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику голови комунального підприємства «Спортивний комплекс», повідомляє пресслужба бюро 19 серпня.

За повідомленням, співробітник підприємства «організував закупку теплових насосів під час реконструкції оздоровчого комплексу у Києві, що не було передбачено проєктно-кошторисною документацією реконструкції».

ДБР оцінює збитки територіальній громаді Києва у 6,9 мільйона гривень.

Заступнику директора «Спортивного комплексу» повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

У разі обвинувального вироку ця стаття передбачає до п’яти років ув’язнення.

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