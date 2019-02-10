Державне бюро розслідувань: через сутички біля управлінні поліції в Києві допитали 17 людей

Через сутички біля подільського управління Національної поліції в Києві допитані 17 свідків, повідомило Державне бюро розслідувань.

Серед них дев’ять постраждалих та вісім поліцейських.

У ДБР аналізують відео з камер спостереження.

9 лютого Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції біля подільського управління столичної поліції.

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що вдень 9 лютого поліцейські безпідставно затримали учасників акції на Контрактовій площі. Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

Пізніше, за даними активістів, правоохоронці затримали й тих, хто прийшов до місцевого управління поліції, завдавши їм при цьому тілесних ушкоджень.