Дефіцит бюджетів регіонів РФ у 2025 році досяг рекордного рівня – «Коммерсант»

Сукупний дефіцит бюджетів російських регіонів у 2025 році зріс у 3,6 раза порівняно з минулим роком сягнув 1,478 трильйона рублів, пише видання «Коммерсант» із посиланням на підрахунки експертів рейтингового агентства АКРА.

Дефіцит пов’язаний із тим, що темпи приросту витрат регіонів більш як удвічі перевищили темпи приросту надходжень. Доходи регіонів у 2025 році становили 22,6 трильйона рублів, а витрати – 24,1 трильйона рублів.

2024 року дефіцит бюджетів регіонів становив 407 мільярдів рублів. У 2025 року цей показник став рекордним за весь час спостережень, пише «Коммерсант».

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін розповів, що він разом із лідером РФ Володимиром Путіним та головою Центробанку Ельвірою Набіулліною «багато годин» обговорював розв’язання проблеми дефіциту російського бюджету. У 2025 році дефіцит федерального бюджету склав 5,64 трильйона рублів або близько 2,6% ВВП – у п’ять разів більше від початкового плану (0,5%). 2026 року дефіцит запланований на рівні 3,786 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.