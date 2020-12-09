Посол ЄС: новий закон про відповідальність за декларування потрібно вдосконалювати та посилювати

Новий закон про відповідальність за електронне декларування потрібно вдосконалювати та посилювати, заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас під час онлайн-конференції «Об’єднуючи зусилля проти вбивць демократії: корупції, відмивання грошей і пропаганди», організованого «Центром протидії корупції».

«Ми усвідомлюємо, що це крок вперед у вирішенні ситуації навколо рішення Конституційного суду, але його недостатньо для відновлення справді діючої та стримуючої систему майнового декларування. Тож наша позиція полягає в тому, що цей закон потрібно вдосконалювати та посилювати. ЄС це чітко відзначає, і підтримка з боку ЄС боротьби з корупцією в Україні є твердою», – сказав Маасікас.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.

4 грудня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про повернення відповідальності за недостовірне декларування. Максимальне покарання, яке передбачає цей документ, – це обмеження волі, а не ув’язнення, як це було раніше.