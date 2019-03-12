Лідер демократів у Конгресі виступила проти імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США, одна з лідерів Демократичної партії Ненсі Пелосі заявляє, що виступає проти наміру починати процес імпічменту президента Дональда Трампа. За її словами, він «цього просто не вартий».

Пелосі заявила про це в інтерв’ю The Washington Post, опублікованому 11 березня.

«Імпічмент внесе такий розкол в суспільство, що, якщо тільки не з’явиться щось настільки переконливе, що викличе загальну підтримку такого кроку, я не думаю, що ми повинні йти цим шляхом», – заявила Пелосі у відповідь на питання журналістів.

Питання про імпічмент президента публічно піднімали декілька законодавців-демократів, які вважають, що деякі дії президента Трампа, наприклад, втручання в російське розслідування, можуть бути кваліфіковані як діяння, що заслуговує відсторонення від посади.

Вперше безуспішна спроба почати цей процес була зроблена конгресменом-демократом Бредом Шерманом в 2017 році. Зараз демократи, які мають більшість у Палаті представників, можуть оголосити імпічмент президенту, але це рішення не буде схвалене Сенатом, який, згідно з конституцією, ухвалює остаточне рішення про відсторонення президента від влади. Там більшість належить республіканцям.

Згідно з опитуваннями, більшість американців не підтримує ідею імпічменту президента. Керівництво Демократичної партії побоюється, що такий екстраординарний крок може викликати приплив співчуття до президента і негативно вплинути на шанси кандидата від Демократичної партії на президентських виборах, до яких залишається трохи більше півтора року.

Формальна відмова Ненсі Пелосі підтримати імпічмент означає, що у цієї ініціативи немає шансів на успіх навіть в Палаті представників.