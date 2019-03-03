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03 Березень 2019, Київ 23:06
Новини | Міжнародні

Палата представників США підозрює Трампа в перешкоджанні правосуддю

Втім, за словами голови Юридичного комітету Палати представників, для початку процедури імпічменту Дональда Трампа (на фото) підстав наразі немає

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Юридичний комітет Палати представників Конгресу Сполучених Штатів почне збирати документи щодо ймовірного перешкоджання здійсненню правосуддя, корупції та зловживання владою з боку президента Дональда Трампа та його прибічників. Про це 3 березня заявив голова комітету Джеррольд Надлер у коментарі американському каналу ABC News.

«Ми плануємо ініціювати розслідування щодо зловживання владою, корупції… і перешкоджання здійсненню правосуддя. Це наша робота – захистити верховенство права», – сказав він.

Надлер – конгресмен від Демократичної партії – додав, що 60 осіб та установ отримають запити на надання документів.

Білий Дім і Департамент юстиції наразі не відповіли на запити щодо коментарів із цього приводу.

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Таке рішення комітет ухвалив на тлі очікування результатів розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Прокурор має представити свій висновок протягом наступних тижнів.

Одним із прикладів перешкоджання здійсненню правосуддя Надлер назвав звільнення Трампом колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у 2017 році. На той момент Комі очолював розслідування про втручання Росії.

Втім, конгресмен зазначив, що наразі уряд не має достатньо доказів, щоб почати процедуру імпічменту Трампа.

Дональд Трамп відкидає будь-які звинувачення у зв’язках із Москвою, в тому числі і під час виборів, на яких він був обраний президентом США.

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