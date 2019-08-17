ОПУ заперечує інформацію про примусову участь бюджетників у заходах до Дня Незалежності

Офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив заяву, у якій наголосив, що участь працівників бюджетної сфери у заходах 24 серпня буде виключно добровільною.

«Відповідне розпорядження Офісу президента щодо формування делегацій у регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Підкреслюємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади повинні зібрати інформацію щодо складу делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва», – йдеться у повідомленні на офіційній фейсбук-сторінці установи.

Указом від 11 липня президент України Володимир Зеленський доручив уряду «розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення 28-ї річниці незалежності України», що було зроблено 15 серпня. В Офісі президента повідомили, що військового параду 24 серпня не буде, а головним заходом натомість стануть удари дзвона на майдані Незалежності.

Цьогоріч День Незалежності припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня.