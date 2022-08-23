Київ, Львів, Миколаїв, Кривий Ріг: як Україна відзначає День прапора (фото)

З нагоди Дня державного прапора в низці обласних центрів України, зокрема у Києві, Львові, Миколаєві, відбулися урочисті заходи.

У церемонії підняття синьо-жовтого стяга у Києві взяв участь президент України Володимир Зеленський. Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що у столиці ще два роки тому встановили найбільший прапор України, який видно з багатьох куточків міста.

«Наш державний прапор – наш оберіг і наша сила! Він надихає, підтримує нашу рішучість та впевненість у Перемозі над російськими варварами», – наголосив мер Києва.

«Для мене ‒ це символ незламності, непереборності. Майбутнє бачу своє у вільній соборній Україні незламній, з перемогою. Думаю, що буду захищати Україну, якщо війна буде довго», ‒ розповів Радіо Свобода Матвій Коваль, ліцеїст ліцею Героїв Крут, який піднімав святковий стяг у Львові.

Окрім того, на площі, де встановлено флагшток, львівські митці на честь свята створили мурал, у якому зобразили епізоди з української історії часів козаччини, Першої світової війни, УПА та сучасної російсько-української війни.

В Івано-Франківську на честь Дня прапора мер міста Руслан Марцінків вручив воїнам з передової відзнаки «За честь і звитягу», а ветеранам УПА – ювілейні відзнаки до 80-річчя створення Української повстанської армії.

До підняття прапора в Івано-Франківську долучилась родина загиблого під час повномасштабної війни військового Дмитра Бута – його дружина Лілія та син Даніель.

Підняття державного прапора на честь свята відбулось і в Миколаєві.

Святкові урочистості пройшли також на Закарпатті.

У заході з нагоди Дня прапора у Полтаві взяли участь військові, волонтери, представники бізнесу, а також медики і культурні діячі. Однак, за словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, захід «був немасштабний, щоб не наражати людей на небезпеку».

У Кривому Розі голова місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул разом з дітьми військових роздав бійцям та працівникам ДСНС прапори та створені школярами обереги.

«Наш прапор – це символ нашої єдності, незламності, незалежності і Перемоги! Бо ми всі впевнені, що Перемога буде за нами!» – наголосив Вілкул.

23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в Україні відзначають День державного прапора.

Напередодні у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України закликали бути «особливо обережними» 24 серпня в День Незалежності через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».

Держспецзв’язку попередило про можливе посилення атак хакерів РФ до Дня Незалежності України.