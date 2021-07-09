В українського політв’язня у російському СІЗО стався мікроінсульт

В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва у російському СІЗО стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя. Про це з посиланням на адвоката Газієва повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«За словами правозахисника, лікар швидкої, яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив. Сказав, що Сервет цілком здоровий та не потребує допомоги. Наш співгромадянин також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі», – повідомила Денісова.

Вона додала, що всі звернення про надання медичної допомоги адміністрація СІЗО ігнорує.

«Вищевказані дії розцінюю як катування і нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва, зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медзакладу, де провести медичне обстеження і подальше лікування, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я громадянина України», – заявила омбусмен.

Раніше Денісова заявляла, що двом ув’язненим у Росії українцям, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву, потрібна термінова фахова медична допомога.