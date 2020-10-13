Денісова: в Лисичанську розтрощили автомобіль правозахисниці Ястребової

Невідомі розтрощили автомобіль правозахисниці Віри Ястребової в Лисичанську, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«В автомобілі розбите лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону та викрадені державні автомобільні номери та збиті бокові дзеркала. На місце події були викликані співробітники поліції. Віра наразі перебуває на лікуванні в іншому регіоні країни», – написала омбудсман на своїй фейсбук-сторінці.

Денісова додала зі слів Ястребової, що правозахисниця отримувала погрози телефоном з незнайомих номерів і пов’язує їх та пошкодження авта зі своєю діяльністю.

«За останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині», – зазначає уповноважена з прав людини.

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Вона закликала правоохоронців «вжити всі необхідні заходи для розкриття цього злочину», а керівництво Міністерства внутрішніх справ – постійно контролювати розслідування.

Віра Ястребова – правозахисниця, директорка «Східної правозахисної групи». Співробітники її організації також пов’язали знищення автомобіля Ястребової зі спробами її залякати.