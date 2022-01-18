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Новини | Коронавірус

Денісова: у СІЗО Ростова, де утримують українських політв’язнів, стався спалах COVID-19

Омбудсмен закликала свою російську колегу відреагувати

У СІЗО-1 російського Ростова-на Дону, де утримують 33 українських політв’язнів стався спалах коронавірусної інфекції COVID-19 і корости – захворювання шкіри, повідомила омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на дані адвоката українських громадян.

«Від початку пандемії COVID-19 систематично вимагаю від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту наших співгромадян у місцях позбавлення волі. Втім звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків й ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я», – написала Денісова у фейсбуці.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини назвала такі дії «грубим порушенням» пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

Вона закликала російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову надати відповідне медико-санітарне забезпечення.

«Вкотре звертаю увагу на те, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта РФ є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв’язнів», – додала Денісова.

За даними української влади, 450 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях.

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