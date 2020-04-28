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28 квітня 2020, Київ 18:17
Новини | Політика

При Офісі президента мають створити робочу групу, куди ввійдуть родичі полонених – Денісова

Денісова була на зустрічі представників ОП з родичами полонених українців

При Офісі президента України планують створити робочу групу, куди входитимуть родичі полонених Українців. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова після зустріч за участі керівника ОП Андрія Єрмака з родинами громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

При Офісі президента мають створити робочу групу, куди ввійдуть родичі полонених – Денісова
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При Офісі президента мають створити робочу групу, куди ввійдуть родичі полонених – Денісова

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За словами омбудсмена, найближчим часом планується також розпочати роботу комісії з пошуку безвісти зниклих осіб за невстановлених обставин.

Денісова наголосила, що має намір ініціювати якнайшвидше ухвалення законопроєкту «Про статус полонених».

Також на зустрічі порушили питання фінансової допомоги родинам українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну
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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну

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