Росіянина, якого вислали зі США, судитимуть у Єкатеринбурзі

Вихідця з міста Перм Леоніда Мельохіна, якого в липні 2025 року депортували зі США до Росії та затримали після прильоту, судитимуть у Центральному окружному військовому суді Єкатеринбурга в закритому режимі, повідомляє телеграм-канал «Перм 36,6». Процес зробили закритим «із метою антитерористичної безпеки».

«Медіазона» уточнює, що прокурор у справі Марія Отраднова заявила, що у Свердловській області «зросла терористична небезпека», тому потрібно «гарантувати безпеку учасників» процесу та не розкривати «методи та способи проведення оперативно-розшукових заходів».

Мельохін виїхав із Росії у 2023 році після затримання з плакатом «Свободу Навальному» (ув’язненому, а згодом померлому за ґратами в РФ опозиційному політику). До цього його вже кілька разів затримували за участь у акціях протесту.

Він прилетів до Мексики, а звідти влітку 2024 перейшов кордон зі США, скориставшись офіційним застосунком для прохачів притулку CBP One. Після переходу кордону Мельохін провів кілька місяців в американській імміграційній в’язниці (detention center) у Сан-Дієго. Суд відмовив йому в наданні притулку, хоча в Росії щодо нього вже було порушено кримінальну справу про «виправдання тероризму».

Мельохіна видворили зі Сполучених Штатів на одному з депортаційних рейсів, і вже в московському аеропорту Шереметьєво його затримали російські оперативники. Наступного дня, 25 липня 2025 року, чоловіка відправили до СІЗО.

Про те, що саме інкримінують Мельохіну як «виправдання тероризму», відомо мало. Близькі активіста розповіли «Медіазоні», що справу порушили через пост у телеграм-каналі іншого пермського активіста, в якому було два фото – фото самого Мельохіна на прикордонному переході в США та фото плаката з манекеном на мотузці та фотографією Путіна. На плакаті було написано: «Путін В.В. – вбивця, фашист, узурпатор. Все, що потрібно для перемоги зла, – це бездіяльність добрих людей, фашиста на шибеницю». При цьому в справі, що надійшла до суду, є два епізоди, один із них стосується коментаря в інтернеті – що це за коментар, невідомо.