У США затриманий активіст із Бурятії, який просив про притулок

Імміграційна та митна поліція США затримала активіста Олександра Болохоєва, який у 2022 році попросив про політичний притулок. Йому загрожує депортація до Росії, соратники впевнені, що це загрожує його життю, пише видання «Люди Байкалу».

Чому Болохоєв просив притулку, не уточнюється. Як стверджує лідер руху за незалежність Бурятії «Тусгаар Буряад-Монголія» Марина Ханхалаєва, Болохоєв брав активну участь у антивоєнній діяльності руху. Вона побоюється, що в Росії на активіста чекають тортури і смерть за відкриту участь у діяльності організації.

Болохоєва, зокрема, називають одним із підписантів декларації з’їзду бурятських політичних організацій у Нью-Йорку у 2023 році. У тексті захоплення сучасної території Бурятії Росією в 17–18 століттях названо геноцидом.

Автори заявляють, що неросійські народи повинні домогтися відокремлення від Росії. Вони закликають Японію надати їм допомогу, щоб «скинути ярмо» Росії та заявляють про створення Комітету бурятської незалежності, і цей активіст, як стверджує Ханхалаєва, увійшов до складу організації.