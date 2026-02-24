США надали притулок прихильнику незалежності Бурятії, якому загрожувала депортація до РФ

Міграційний суд у США звільнив учасника руху за незалежність Бурятії «Тусгаар Буряад-Монголія» Олександра Болохоєва, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Болохоєв отримав політичний притулок, зазначили в організації «Тусгаар Буряад-Монголія» («Незалежна Бурят-Монголія»).

За словами очільниці руху Марини Ханхалаєвої, юристи змогли зібрати незаперечні докази того, що депортація до Росії становить смертельну небезпеку для Болохоєва. Аргументи захисту переконали міграційний суд у штаті Оклахома, судді якого мають репутацію прихильників жорсткого підходу до висилки мігрантів, зазначила вона.

Активіст приїхав до США у 2022 році після антивоєнних виступів у Росії та працював водієм-далекобійником. Як писала організація «Азіати Росії», Болохоєв брав активну участь у діяльності руху «Тусгаар Буряад-Монголія», який російська влада оголосила екстремістським і терористичним. На першому з’їзді бурятських організацій у Нью-Йорку Болохоєв підписав декларацію про незалежність Бурятії.

Восени 2025 року Болохоєва затримала імміграційна поліція США. Після затримання йому загрожувала депортація, а в Росії – кримінальна справа.

Як писав проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії, ставлення до прохачів притулку з Росії різко змінилося США останнім часом. У травні 2024 року прохачі притулку з Росії стали потрапляти в імміграційні в’язниці. За останні пів року зі США відправили щонайменше п’ять депортаційних рейсів із росіянами. Деяким депортованим після прибуття до Росії видавали повістки у військкомат, в аеропорту з ними проводять багатогодинні допити співробітники ФСБ.

Щонайменше двох вигнаних зі США громадян Росії – колишнього військового Артема Вовченка та антивоєнного активіста Леоніда Мельохіна – після прильоту заарештували в кримінальних справах. Статтю The New York Times про депортацію Вовченка та Мельохіна розкритикувало міністерство внутрішньої безпеки США. У відомстві заявили, що вони намагалися нелегально в’їхати до країни і були депортовані справедливо, оскільки «за президента Трампа кордони Америки закриті для порушників закону».