Львівські депутати пропонують карати за заперечення Голодомору і наругу над пам’яттю жертв геноциду

Депутати Львівської міської ради звернулись до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра з проханням внести зміни до Кримінального кодексу України, встановивши кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору і наругу над пам’яттю жертв геноциду. Таке звернення депутати ухвалили на сесій міськради сьогодні.

У 2006 році український парламент ухвалив закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», яким визнав Голодомор геноцидом українського народу. У статті 2 цього закону зазначено, що «публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним». Як мовиться у зверненні депутатів Львівської міськради, жодного покарання за недотримання цієї норми немає.

Депутатське звернення пов’язують з ситуацією, коли 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, чернівецький інстаблогер Олександр Заліско відсвяткував день народження у львівському Будинку вчених. Запрошених гостей критикували через недоречно обрану дату. Один із присутніх на вечірці виклав фото святкового столу з підписом: «Блогерська голодна туса». Блогер із Чернівців перепросив за свій вчинок, як і окремі особи, які були запрошені ним. Багато українських компаній припинили з співпрацю з блогером і його гостями.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської міськради 29 листопада ухвалила рішення про зупинення господарської діяльності у Будинку вчених після цієї вечірки. Будинок вчених перебуває у підпорядкуванні Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

3 грудня директор львівського Будинку вчених Роман Славітич помер у приміщенні Львівської міськради перед зустріччю із заступником міського голови Львова.