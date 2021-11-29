Вечірка в  роковини Голодомору: на блогера склали адмінпротокол за порушення правил карантину

Поліція склала протокол на організатора вечірки, блогера з Чернівецької області Олександра Заліска за статтею 44-3 (порушення правил карантину щодо людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

За повідомленням поліції, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж, правоохоронці виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова і встановили організатора вечірки, це 29-річний мешканець Чернівецької області.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської міськради 29 листопада своїм рішення ухвалила тимчасово зупинити господарську діяльність у Будинку вчених, де 27 листопада у День пам’яті жертв Голодомору українські блогери організували вечірку з елементами еротики. Свій день народження влаштував блогер Олександр Заліско.

Заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш у коментарі Радіо Свобода повідомив, що на вечірці були присутні 40 осіб. Оренду залу замовила приватна підприємиця з Чернівецької області Мар’яна Заліско.

Будинок вчених перебуває у підпорядкуванні Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Керівниця цієї структури Марія Яцейко зазначила Радіо Свобода, що організатори свята «порушили умови договору щодо морально-етичної складової», що замовники обрали саме 27 листопада.

Окремі блогери, які були присутні на вечірці, у своїх приватних дописах цей захід назвали «голодна туса» і спричинили хвилю обурень у соцмережах.

Блогер Олександр Заліско опублікував на своїй сторінці в Instagram сторіс вибачення перед тими, кого він образив.