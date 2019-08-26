Держдеп США засудив відмову Південної Кореї від обміну розвідданими з Японією

Державний департамент Сполучених Штатів «розчарований» рішенням Південної Кореї припинити дію Загальної угоди з безпеки військової інформації (GSOMIA) – таку заяву зробила речниця Департаменту Морґан Ортаґус.

Ця угода передбачає обмін даними розвідки між Південною Кореєю та Японією. За словами представниці Державного департаменту, таке рішення Сеулу ускладнить його захист.

«Ми глибоко розчаровані та стривожені тим, що уряд Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї – ред.) скасував Загальну угоду з безпеки військової інформації. Це ускладнить захист Південної Кореї та збільшить ризики для збройних сил США», – зазначила Ортаґус у своєму Twitter.

22 серпня Сеул заявив про своє рішення відмовитися від угоди з Токіо, яка передбачала обмін даними розвідки. За словами представника південнокорейської Національної ради безпеки Кім Ю-Ґуна, подовження угоди не відповідає «національним інтересам» країни у зв’язку з тим, що раніше Японія видалила Південну Корею з переліку своїх надійних торгових партнерів.

Це рішення викликало осуд уряду Японії і стало ще одним проявом загострення відносин між двома азійськими країнами.

Токіо та Сеул уклали Загальну угоду з безпеки військової інформації у 2016 році у зв’язку з загрозою, яку становить розробка ядерної зброї у Північній Кореї.

У липні 2019 року Японія запровадила обмеження на експорт високотехнологічних товарів до сусідньої Південної Кореї. У відповідь корейці оголосили бойкот усіх японських товарів та вийшли на акції протесту.