Держспецзв’язку заперечує відключення мобільного зв’язку, просить телефонувати «в межах необхідності»

Державна служба спеціального зв’язку заперечує відключення мобільного зв’язку та інтернету – про це йдеться в заяві відомства 24 лютого.

«Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління», – повідомляє Держспецзв’язку.

Служба звертає увагу, що перебої зі зв’язком пов’язані передусім із тим, що мережі перенавантажені.

«Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями», – закликають у відомстві.

Удосвіта 24 лютого відбувся напад на Україну з боку Росії. О 5-й годині ранку фактичне військове вторгнення президент Росії Володимир Путін назвав спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».

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Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві. У МВС підтвердили, що з удосвіта зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах в кількох містах України. Повідомлялося і про стрільби на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан, і закликав українців зберігати спокій.