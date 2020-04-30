Держспоживслужба почала перевіряти ринки

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів почала перевірку ринків, які уряд напередодні дозволив відкрити.

«Держпродспоживслужба розпочала роботу щодо контролю дотримання агропродовольчими ринками протиепідемічних заходів, встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 27 квітня 2020 року № 14 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках». Відповідно до рішення Уряду функціонування агропродовольчих ринків, як операторів ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», можливе виключно за умови дотримання вимог щодо протиепідемічних заходів, встановлених головним державним санітарним лікарем України», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що служба забезпечуватиме проведення щоденних позапланових перевірок, чи дотримуються ринки вимог щодо протиепідемічних заходів.

На засіданні 29 квітня уряд України дозволив відновити роботу 872 ринків в Україні. При цьому було розроблено вимоги, яких мають дотримуватися ринки, та органи, які мають контролювати це.