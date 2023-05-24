ДеСантіс подав документи для участі у виборах президента США 2024 року

Республіканець Рон ДеСантіс 24 травня подав до Федеральної виборчої комісії документи для участі у виборах президента США 2024 року.

Губернатор Флориди має офіційно розпочати свою президентську кампанію пізніше цього дня під час прямого ефіру в Twitter з Ілоном Маском.

ДеСантіс стане головним суперником колишнього президента Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії.

Майбутній кандидат від республіканців на виборах у листопаді 2024 року змагатиметься з кандидатом від демократів, ймовірно, президентом Джо Байденом, який оголосив про намір знову балотуватися минулого місяця.