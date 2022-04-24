Двоє дітей загинули внаслідок російських обстрілів на Донеччині в неділю – поліція

Дві дівчинки загинули внаслідок обстрілів у Донецькій області вранці 24 квітня, повідомляє Національна поліція.

«Дві дівчинки віком 5 і 14 років загинули сьогодні, у Великдень, внаслідок обстрілу окупантів в Очеретинській громаді. Поліція розпочала кримінальне провадження, аби покарання не оминуло винних. Ворожим ударом сьогодні вранці було зруйновано будинок на вулиці Миру», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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Ще одне аналогічне провадження відкрите через обстріли напередодні – за даними поліції, протягом попередньої доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.

Щонайменше 23 цивільних об’єкти, в тому числі житлові будинки та комунальна інфраструктура, були пошкоджені. Поліція повідомляє про загиблих та поранених, хоча не вказує їхньої кількості.

«Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії», – повідомляє правоохоронне відомство.

Напередодні стало відомо, що українські війська відбили 12 атак російських загарбників на Донбасі.