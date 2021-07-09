ДМС повідомила про перебої в системі та затримку видачі документів

Через перебої в роботі на каналах зв’язку та обладнанні Державної міграційної служби тривають затримки з видачею українцям документів, повідомило відомство на фейсбуці.

«Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі бажаючі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи», – йдеться у повідомленні.

Громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову. ДМС запевняє, що забезпечить їм подачу документів в найближчий час без нового запису в чергу.

Користувачі фейсбуку коментарях під постом відзначають, що система працює зі збоями: може 10 хвилин попрацювати, а потім знову несправна. Інші ж радять ДМС змінити підрядника, який відповідає за технічну підтримку цієї системи, адже перебої тривають уже довго.

Радіо Свобода намагається з'ясувати у ДМС як довго ще можуть тривати перебої та яких заходів вживається для їхнього усунення.