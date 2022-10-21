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У Львові попрощалися з добровольцем, футбольним тренером, ізраїльтянином Дмитром Фіалкою

У Львові поховали 39-річного громадянина Ізраїлю, добровольця ЗСУ, футбольного тренера Дмитра Фіалку, який загинув 1 вересня 2022 року під Бахмутом

У Львові 21 жовтня попрощалися з добровольцем Збройних сил України, футбольним тренером, громадянином Ізраїлю 39-річним Дмитром Фіалкою. Він загинув 1 вересня, виконуючи бойове завдання, під Бахмутом. Тіло українського захисника вдалося обміняти 11 жовтня.

«Я був із ним безпосередньо в тому бою. Все сталося в одну долю секунду. Бій, сутичка і, на жаль, ми втратили нашого наставника, батька, командира. Це було кульове поранення в голову, без шансів вижити» , ‒ розповів побратим Дмитра Фіалки.

У Львові попрощались із добровольцем, ізраїльтянином Дмитром Фіалкою
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У Львові попрощались із добровольцем, ізраїльтянином Дмитром Фіалкою

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Як тільки почався повномасштабний наступ Росії на територію України, Дмитро Фіалка залишив тренерську роботу в футбольному дитячому клубі і пішов у Львові у військкомат. Але йому, як громадянинові Ізраїлю, відмовили в мобілізації, не було вже місць у теробороні, і він пішов служити добровольцем. Спершу, маючи бойовий досвід, тренував українських воїнів, а невдовзі почав виконувати бойові завдання.

Дмитро Фіалка на фронті
Дмитро Фіалка на фронті

Дмитро Фіалка виїхав зі Львова в Ізраїль у 16-річному віці. Там закінчив школу, університет, три роки служив в ізраїльській армії, брав участь у війні з Ліваном у 2006 році, а після військової служби працював тренером юнацької команди.

У 2015 році він повернувся у Львів, де створив свою родину.

У подружжя Єви і Дмитра Фіалків народилися дочка і син, яким сьогодні 6 і 4 роки.

Дмитро Фіалка у Львові працював у дитячому футбольному клубі «Локомотив», потім, до 2020 року, тренував дітей у клубі «Динамо» у Львові. А до того, як пішов захищати Україну, тренував вихованців у дитячо-юнацькій школі футбольного клубу «Львів».

«Дмитро був зі своїми ідеями у футболі, набирався досвіду кращих клубів, був цілеспрямований. Він був відданий футболу», ‒ каже директор футбольного клубу «Львів» Ярослав Лемех.

Вихованці прийшли у футболках із зображенням тренера
Вихованці прийшли у футболках із зображенням тренера

«У 2021 році до нас прийшов тренером Дмитро Богданович. Він вносив свої корективи у склад, грали по новій схемі. Всі ми його любили. Ми були дуже потужною командою при ньому», ‒ говорить Захар Фалісей, вихованець Дмитра Фіалки.

Поховали Дмитра Фіалку за юдейською традицією на Янівському цвинтарі
Поховали Дмитра Фіалку за юдейською традицією на Янівському цвинтарі

Церемонія прощання відбулася на площі Ринок. Поховали Дмитра Фіалку у Львові за юдейською традицією на єврейській дільниці Янівського цвинтаря.

Провести свого тренера в останній путь прийшли його вихованці, а також друзі по футбольних клубах. Прапор, яким накривали домовину, віддали дружині.

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