Влада: війська РФ вночі атакували Дніпро, є постраждалі та пошкодження

Російські війська вночі атакували Дніпро, є постраждалі та пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, постраждали дві жінки – 76 і 67 років, вони будуть на амбулаторному лікуванні.

Ганжа повідомив, що через російську атаку виникла пожежа, пошкоджені підприємство, багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто, а у Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок.

Голова ОВА також уточнив, що через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік – його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.