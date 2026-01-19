Доступність посилання

ОВА: через атаки Росії на Дніпропетровщині постраждали 7 людей протягом дня

У Нікополі через ворожий удар постраждали п’ятеро людей, повідомив голова області (фото ілюстраційне)
Російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністації Олександр Ганжа увечері 19 січня.

«У Нікополі через ворожий удар постраждали п’ятеро людей. 41-річний поранений госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік та три жінки оговтуватися будуть вдома», – повідомив він.

За даними обласної влади, протягом дня ударів FPV-дронами та артилерією зазнавали також Покровська, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади Нікопольщини. Пошкоджені приватні будинки, 13 багатоповерхівок, автомобілі, також підприємства, адмінбудівлі, магазини, медзаклад і музей. Обстріли пошкодили лінії електропередач та газогін.


«У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, двоє постраждалих через ворожі БпЛА. Це 57-річний чоловік та 22-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджена інфраструктура», – додав Ганжа.

Крім того, армія РФ завдала ракетного удару по Петропавлівській громаді, там є руйнування.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

«Не знаю, як жити без війни». Волонтери з Німеччини привезли подарунки для дітей з Харківщини 
«Не знаю, як жити без війни». Волонтери з Німеччини привезли подарунки для дітей з Харківщини 
